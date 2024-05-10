أظهرت صور ما حدث لمارلون ويكمان بعد أن عضته سمكتا قرش في لونغ آيلاند بجزر البهاما، حيث تم نقل البالغ من العمر 24 عامًا إلى مستشفى سانت ماري في ويست بالم بيتش.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ويكمان إن كل ذلك حدث عندما كان يعمل على قارب في مرسى، وبينما حاول الصعود على متن قارب، انزلق وسقط في مياه مليئة بأسماك القرش، وسارع للعودة إلى القارب عندما تعرض للعض في المرة الأولى.

وأضاف ويكمان: "كنت متمسكًا بلوحة التغطية فأمسك بي، وسحب رأسي تحت الماء، ثم تركني. لقد كنت محظوظًا حقًا لأنه لم يهز رأسه أو يمسكني لفترة من الوقت".

وأثناء محاولته العودة مرة أخرى إلى القارب، عضته سمكة قرش ثانية في ساقه وركبته، وكادت أن تقطع أحد الشرايين.

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