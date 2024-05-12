يُظهر مقطع فيديو تم نشره حديثًا مطاردة للشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية تنتهي بأكثر الطرق غرابة، مع وجود السيارة المشبوهة داخل غرفة نوم بمنزل أحد السكان النائمين.

بدأ الأمر عندما حاول ضباط شرطة مقاطعة كوب إيقاف مركبة للاشتباه في أن السائق تحت تأثير الكحول، وبدلاً من ذلك، انطلقت السيارة في مطاردة قصيرة بسرعات عالية لدرجة أنها فقدت سيارة الشرطة التي كانت تلاحقها.

وتم العثور على السيارة والسائق المشتبه به داخل إحدى غرف النوم. كما تم إلقاء القبض على المشتبه به وسحب السيارة لاحقا من المنزل، مما أدى إلى إحداث فجوة كبيرة والكثير من الضرر.