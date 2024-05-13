هتاف وتصفيق.. شاهد لحظة هبوط طائرة "دون عجلات" جراء عطل ميكانيكي

تم تجنب مأساة في أستراليا بأعجوبة بعد أن اضطرت طائرة صغيرة إلى الهبوط دون معدات الهبوط جراء عطل ميكانيكي.

ويُظهر مقطع فيديو الطائرة تقترب من المدرج وتتحرك قبل أن تهبط وتنزلق على طول المدرج. وقال مشرف شرطة نيو ساوث ويلز إن الطيار ظل هادئا ولم يصب أحد.

وأضاف مشرف شرطة نيو ساوث ويلز ، واين همفري: "تيجة لذلك، تقرر أن جهاز هبوط الطائرة لا ينفتح للأسفل، وبقي هنا وأحرق الوقود... وبعد بضع ساعات في الهواء أو حوالي 90 دقيقة من حرق كمية كافية من الوقود، قام بهبوط بعجلات مرفوعة، وهو الأمر الذي كنت سعيدًا جدًا برؤيته".