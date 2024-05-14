في مدرسة تومكينز الثانوية بولاية تكساس الأمريكية، انتشر خبر اعتقال المعلم جيمس ستون بتهمة "حيازة وإنتاج مواد إباحية للأطفال" كالنار في الهشيم.

وأكدت رسائل بريد إلكتروني من المدرسة أنه تم القبض على ستون في منزله بمنطقة فورت بيند، وقيل في جزء من تلك الرسائل: "في منطقة مدارس كاتي المستقلة، يعد توفير بيئة تعليمية آمنة ومأمونة على رأس أولوياتنا وسيظل كذلك، وسنتصرف دائمًا بسرعة عندما يتم المساس بذلك".

وقال المحققون إن ستون كان بحوزته آلاف الصور الإباحية للأطفال، ويُزعم أنه أكد أنه التقط صوراً في المدرسة وأحواض السباحة المحلية ومواقع أخرى حول كاتي.