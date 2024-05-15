اصطدم بسيارات الشرطة.. شاهد مطاردة شاحنة قبل إطلاق النار على سائقها

التقطت الكاميرات الأمنية في ليما، بيرو، سائق شاحنة يصطدم بعدة سيارات للشرطة أثناء محاولته سرقة المركبة. وقالت الشرطة إن أصحاب العمل أبلغوا السلطات عندما انعطف سائق نقل البضائع البالغ من العمر 33 عامًا عن الطريق.

وقال مدير أمن المواطن المحلي، خافيير أفالوس: "إنه شكل من أشكال السرقة. يغادر شركة النقل، ويغلق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ثم يزعم أنه تعرض للهجوم وأنهم استولوا على الشاحنة".

وذكرت تقارير لرويترز أن السائق اصطدم بعمود إنارة، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته برصاصة في صدره، ولم تذكر حالته أو تحدد الاتهامات التي قد يواجهها.