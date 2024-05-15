حرائق "الزومبي".. يبدو الأمر وكأنه مستوحى من أحد أفلام الخيال العلمي، لكنه الاسم المستعار لما يسمى بالحرائق المتراكمة الشائعة في شمال كندا وأجزاء من القطب الشمالي.

وفي حين أن حرائق "الزومبي" هذه ليست غير عادية، إلا أنها يمكن أن تكون أكثر انتشارًا بعد حرائق الغابات الشديدة والواسعة النطاق، مثل الموسم القياسي المسجل في عام 2023.

وتتمتع الغابات الشمالية الشائعة في كندا بنظام جذر عميق يمكنه إبقاء حرائق الغابات "مشتعلة تحت الأرض" حتى خلال فصل الشتاء البارد. ورغم أنه قد لا يتم اكتشافها بالنيران فوق الأرض، إلا أنها يمكن أن تشتعل بسرعة مرة أخرى على السطح مع حرارة الربيع والرياح.

فصول الشتاء الأكثر دفئًا والأقصر، ونقص الثلوج، وظروف الجفاف طويلة المدى بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، تعني أنه سيكون لدينا المزيد من حرائق "الزومبي" التي يجب مكافحتها في المستقبل.