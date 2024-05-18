هاجمه بمطرقه وحاول دهسه.. كاميرا مراقبة تلتقط حادثة مرعبة على طريق سريع في واشنطنمتفرقاتنشر السبت، 18 مايو / أيار 2024في ولاية واشنطن الأمريكية، كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم رعب عندما شهد السائقون في مدينة إيفريت حادثة مميتة على الطريق.وقع إطلاق النار المميت، الخميس، على طريق سريع مزدحم.جويل مورينو لديه مزيد من التفاصيل عن الهجوم الذي تم التقاطه بكاميرا مراقبة.قد يهمك أيضًا.. فيديو يظهر تصرفا غريبا لشرطي أمريكي أمام حانة.. أشعل سيجارًا بينما يجثو على ظهر رجلقراءة المزيدأمريكا حوادث طرقحوادثواشنطن