في ولاية واشنطن الأمريكية، كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم رعب عندما شهد السائقون في مدينة إيفريت حادثة مميتة على الطريق.

وقع إطلاق النار المميت، الخميس، على طريق سريع مزدحم.

جويل مورينو لديه مزيد من التفاصيل عن الهجوم الذي تم التقاطه بكاميرا مراقبة.

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