في حوالي الساعة 2:30 صباحًا، استجابت شرطة أنكوراج بولاية ألاسكا الأمريكية لبلاغ إزعاج في مجمع سكني على طريق بيرفوت، وأظهر فيديو كاميرا مراقبة لحظة إطلاق الضباط النار على كريستوفر هاندي، مما أسفر عن مقتله.

من جانبها، قالت الشرطة: "رفع الرجل البالغ (كريستوفر هاندي) بندقيته الطويلة نحو الضباط. أطلق 4 ضباط أسلحتهم وأصابوا الذكر البالغ مرة واحدة في الجزء العلوي من جسمه - مرة واحدة على الأقل في الجزء العلوي من جسمه".

وقالت إحدى الجيران التي شهدت الحادثة: "كان لدي لقطات كاميرا واضحة للغاية تظهره أسفل الدرج... وهو ما لا يظهر بأي وقت في تلك الأثناء أنه صوب هذا السلاح. لذلك، كان من المحبط أن نسمع أنهم يشعرون (الشرطة) بالحاجة إلى الكذب".