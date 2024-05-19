أظهر مقطع فيديو مزعوم كارلوس بيل ألونسو بقاربه "بوسطن ويلر" البالغ طوله 42 قدمًا في كورال غابلز بعد أن اصطدم بإيلا رايلي أدلر وقتلها عن غير قصد، السبت، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال المحققون في مجال الأسماك والحياة البرية في فلوريدا (FWC) إنهم يعتقدون أن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا الذي كان يقود القارب "اصطدم بإيلا أدلر وقتلها ولم يتوقف".

من جانبه، قال محامي ألونسو إن مقطع الفيديو يظهر أن "بيل كان بمفرده. لم يكن يشرب الخمر، ولم يكن لديه أي دليل على أنه ربما اصطدم بشخص ما. أوقف القارب... وكان هادئا، ولم ينظف القارب، ولم يحاول إخفاء أي شيء".