لحظة إنقاذ رجل من شاحنة قمامة بعد رميه بداخلها.. كيف وصل إلى هناك؟

لجأ رجل إلى حاوية قمامة للاحتماء من الطقس القاسي عندما أفرغتها شاحنة قمامة ليعلق الرجل بداخلها.

وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ الرجل من حاوية القمامة، حيث أصيب بجروح طفيفة، وفقًا لدائرة الإطفاء في كولورادو سبرينغز.

تم تلقي البلاغ بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل في مستشفى يو سي هيلث ميموريال، بينما لجأ رجال الإطفاء في نهاية المطاف إلى ما يسمى بـ"الإنقاذ الفني"، باستخدام حبال مربوطة بنقالة أو سلّة واستخدموا شاحنة السلالم الخاصة بهم لرفع الرجل وإخراجه إلى الأرض بسلام.



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