احترقت تلقائيًا في ممر المنزل.. شاهد اشتعال نيران بسيارة بشكل مفاجئ

اشتعلت النيران فجأة في سيارة نيسان مورانو 2015، والتي لها تاريخ من الاستدعاءات، في ممر منزل بمنطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية.

الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيق في أسباب الحريق.

وقد قالت العائلة المالكة للسيارة إنه قد تم استدعاء سيارة الدفع الرباعي خاصتهم وإصلاحها مرتين في عامي 2016 و2019 لإصلاح مشكلة قد تسمح بتسرب سائل الفرامل والذي قد ينتج عنه اشعال حريق حتى مع وجود السيارة في حالة توقف دون تشغيل.

وقد تم تحذير أصحابها في ذلك الوقت بإيقاف سياراتهم بالخارج وبعيدًا عن المباني بسبب خطر الحريق.

في حين قات شركة نيسان إنها فتحت من جهتها تحقيقًا في هذه الحادثة.