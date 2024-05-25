قام توماس ويغانت المقيم في بلدة بولاية نيويورك الأمريكية بطلب خدمة الطوارئ لتقديم المساعدة له، ولكن ما حدث له لم يكن في الحسبان.

إذا عاد توماس إلى منزله تلك الليلة بعد أن تحولت رحلته للمستشفى إلى كابوس.

ولحسن الحظ فقد التقطت كاميرا المراقبة المثبتة خارج المنزل لقطات لمسعفين وهما يقومان بسحب ذراعه وساقه بعدما طُلب منه ركوب سيارة الإسعاف بنفسه حيث سقط على الأرض.

وقد كان توماس يعاني من ارتفاع نسبة السكر في الدم مما جعله يشعر بالدوار وعدم القدرة على المشي.

ولدى اشلي كوزيكانكي مراسل محطة WRGB المزيد من التفاصيل بلقاء مع المريض وزوجته.