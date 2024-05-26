يقضي رجل من بلدة لانكستر في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية عطلة نهاية الأسبوع خلف القضبان.

تم القبض عليه مرتين - الأولى بتهمة إحداث فوضى داخل متجر صغير.

ثم - بعد إطلاق سراحه بكفالة - اتُهم بالعودة وقيادة سيارته عبر الباب الأمامي لذلك المتجر وتحطيم الممر بالكامل!

تقول الشرطة أن السبب هو ريتشارد رودي البالغ من العمر 35 عامًا من لانكستر.

وقد تم القبض عليه مرة أخرى.. لكن هذه المرة أمر القاضي بحبسه احتياطيا.

ويقوم تروي لينش مراسل محطة WMUR الإخبارية بشرح ما حدث.