في يوم أربعاء مثير لن ينساه الشهود، كان رجل يقود سيارته بتهور دون مراعاة حياة الآخرين أو الممتلكات، حيث كان يصطدم بالمركبات خارج "جوني بلاكس تابهاوس" في بلدة شيلبي بولاية ميشيغان الأمريكية، بينما يندفع الناس لتجنب التعرض للدهس.

وقال مدير العمليات في "جوني بلاكس تابهاوس"، إدوارد فايرستاين، إن "الرجل شُوهد وهو يصطدم ببعض السيارات عمدًا" على الجانب الآخر من المبنى - بعض سيارات موظفيه.

من جانبه، قال رقيب شرطة شيلبي، كيفن بيلي، إن سماجلاج ألحق أضرارًا بإجمالي 9 مركبات، وهذه 9 تهم بالتدمير الضار للممتلكات التي تم توجيهها إليه، بالإضافة إلى تهمة واحدة بالاعتداء الإجرامي بسلاح فتاك، وهذا السلاح هو شاحنته، وتهمة واحدة تتعلق بالقيادة المتهورة.

وأشار الرقيب إلى أن المزيد من التهم قد يتم توجيهها بناءً على تقرير السموم.