في واحدة من أكبر عمليات ضبط القنب التي شاهدها ضباط مكتب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية على الإطلاق، عثرت السلطات على مستودع مليء بعلكة الحشيش، والسجائر الإلكترونية، وزهور الماريغوانا، ولا شيء منها قانوني.

واكتشف أفراد الشرطة المخبأ بعد بلاغ في الصباح الباكر عن عملية سطو داخل المستودع غير المسمى في شارع أديلفي، داخل حي سكني مباشرةً.

وتتعاون شرطة نيويورك الآن مع مكتب العمدة الذي أصبح الآن مخولًا بمطاردة عمليات إزالة الحشيش غير القانوني.

وعند رؤية بعض المنتجات، قالت خدين بركات: "تبدو مثل الحلوى. تبدو مثل "السلايم"... الأشياء التي يلعب بها أطفالي".

ووصف مكتب عمدة مدينة نيويورك المستودع بأنه "مركز توزيع رئيسي" لجميع متاجر الأعشاب غير القانونية التي ظهرت في جميع أنحاء المكان.