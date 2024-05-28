أظهر مقطع فيديو كاميرا أمنية لحظة سرقة مشتبه به لكلبة من سلالة البلدغ الفرنسية تدعى "جينيفر" من صاحبها، ثم ينطلق بسيارة داخلها 3 أشخاص آخرين على الأقل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال صاحب الكلبة، فيليكس، إنه كان في نزهة مع زوجته واثنين من كلابهم البلدغ الفرنسية بعد الساعة 10 ليل الأحد. وكانت زوجته قد تقدمت عندما اقترب رجل منه وكان يحمل مسدساً، كما يقول.

وأضاف فيليكس أن المشتبه به المقنع طلب ساعته ومحفظته وهاتفه، قبل أن يوجه أنظاره إلى الكلبة الفرنسية جينيفر، وعندما ذهب لمحاولة "أخذ جينيفر، وجه المسدس بالقرب مني".