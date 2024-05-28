يشرح الخبير في شؤون السيارات بيتر فالديس دابينا من CNN ما إذا كانت السيارة الهجينة أو الكهربائية هي الخيار الأمثل والأفضل بالنسبة لك في ما إذا كنت مهتمًا بالبيئة وفي شراء سيارة جديدة تناسبك.

فإذا كنت ممن يهتمون بمستقبل كوكب الأرض والتغييرات المناخية فيها، ولكنك تحتاج سيارة جيدة فعليك إذا أنت تختار بين أمرين، إما السيارة الكهربائية بالكامل أو سيارة هجينة لا تزال تحرق البنزين ولكن بكمية أقل من السيارات العادية.

يقول الخبير في شؤون السيارات ستكون السيارات الكهربائية هي الحل الأفضل لكوكب الأرض ولكن على المدى الطويل، إذا أنها سوف تساعد في توليد الكهرباء بشكل أنظف مع تقليل الاعتماد على الفحم.

هناك عامل مهم آخر في التحول إلى السيارات الكهربائية، وهو تنظيف عمليات التعدين والتصنيع لبطاريات السيارات الكهربائية، وذلك لأن السيارة الكهربائية ستنبعث منها كربون أقل بنسبة 40٪ من السيارة التي تعمل بالبنزين.

بالإضافة إلى أن السيارات الكهربائية الكثير مما يحبه معظم الناس حقًا في السيارة، إنها سريعة ومريحة وهادئة للغاية.. وشيء آخر، تكلفة الكهرباء أقل بكثير من تكلفة البنزين.

كان الزخم وراء السيارات الكهربائية، وهي جزء صغير ولكنه سريع النمو من سوق السيارات الجديدة، في السنوات الأخيرة.

الكثير من الناس ليسوا مستعدين للقيام بالقفزة نحو القيادة بالكهرباء النقية، يعود السبب إلى أنه لا يمكن لأي شخص الحصول على شاحن للسيارة الكهربائية في المنزل، وقد يكون من الصعب العثور على أجهزة شحن عامة في بعض الأماكن، بالإضافة أنها لا تزال غير موثوقة مثل مضخات الوقود.

لذا فقد بدأت المخاوف بشأن البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية تثير قلق الناس، والتفكير في السيارات الهجينة، في معظم السيارات الهجينة، يتم استخدام المحرك الكهربائي والبطارية بشكل أساسي لمساعدة محرك البنزين على العمل بكفاءة أكبر.