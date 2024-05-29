تُعرف القضاعة 841 بسرقة ألواح التزلج على الماء والذهاب إلى الأشخاص في المياه على طول ساحل سانتا كروز، لكنها اختفت في نهاية ديسمبر الماضي قبل أن تعود مجددًا الآن، الأمر الذي آثار الارتياح بين بعض رواد الشاطئ.

ويبدو أن القضاعة 841 تتمتع بروح المغامرة - فقد اختفت في شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام الماضي أيضًا.

تم وضع جهاز تعقب عليها حتى يعرف خبراء الحياة البرية مكانها. تم تعقبها بعد ذلك إلى الساحل، قبل أن تظهر مرة أخرى في أوائل يونيو 2023.

مارك وودوارد، الذي يمتلك حساب NativesANTACRUZ على إنستغرام، قال إنه قام بتصويرها "على ما لا يقل عن 10 ألواح مختلفة لركوب الأمواج في أوقات مختلفة. دمرت معظمها باستخدام مخالبها وأسنانها".

ورغم ظهور القضاعة مرة أخرى، إلا أن هذا لا يُبعد راكبي الأمواج الذين يزاولون هوياتهم رغم تهديد المخلوق اللطيف بسرقة ألواحهم.