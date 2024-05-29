يقول مكتب عمدة مقاطعة جيفرسون إن آشلي بارميلي البالغة من العمر 36 عامًا ظهرت في قسم شرطة فيستوس في حوالي الساعة 10:30 صباح الثلاثاء بشكل غير أنيق وبملابس مبللة، وأخبرت الضباط أنها أطلقت النار على ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات وأغرقت ابنها البالغ من العمر عامين.

وبحسب العمدة ديف مارشاك، فإن "شرطة فيستوس ذهبت على الفور إلى موقف السيارات الذي تم تحديده وعثرت على ضحية تبلغ من العمر تسع سنوات مصابة بطلق ناري وحاولت اتخاذ تدابير لإنقاذ حياتها، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات بنجاح".

وعثر ضباط العمدة على الصبي البالغ من العمر عامين في النافورة بالقرب من مدخل منتجع تيمبر كريك، على بعد حوالي 13 ميلاً من مركز الشرطة.

انتشل الضباط الجثة وحاولوا أيضًا اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياة الطفل، لكن دون جدوى.