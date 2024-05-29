أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، أن فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تواجه تهمة "القتل العمد" في مقاطعة بروارد بعد أن قتلت جدتها، بحسب ما قاله الضباط.

ووفقا لمكتب عمدة بروارد، اعتقل الضباط الفتاة المراهقة، الجمعة، بعد التحقيق في وفاة جدتها البالغة من العمر 79 عاما،

وقالت السيدة جونسون، إحدى السكان، إن المراهقة كانت صديقة جيدة لحفيدتها، ولم تر أي علامات على وجود مشكلة قبل الحادث.

وتم الإبلاغ عن الجريمة الأسبوع الماضي، الخميس، بعد منتصف الليل بقليل، واعتقال المراهقة الذي أعقب تلك الحادثة أدى إلى وقوع صدمة في الحي.