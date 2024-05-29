وضعت الطرد البريدي وأكملت طريقها.. كاميرا ترصد مفاجأة صادمة لتصرف سائقة أمازونمتفرقاتنشر الأربعاء، 29 مايو / أيار 2024التقطت كاميرا مراقبة منزلية سائقة من شركة أمازون في بلدة ميدفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية وهي تترك طردًا بريديًا في مرآب منزل في المراحل الأولى من اندلاع حريق في صناديق القمامة بجوار المرآب.ولكن بدلاً من الاتصال برقم الطوارئ، قامت السائقة بإجراء المزيد من عمليات التسليم.في هذه الأثناء، اتسع نطاق الحريق لدرجة أن أصبح هناك حاجة إلى طواقم من عشر بلدات مجاورة لإخماده.الآن يتساءل أصحاب المنازل لماذا لم تتصرف السائقة بأي شيء عندما واجهت دخانًا يتصاعد من صناديق القمامة.ولدى ماري سالدانا مراسلة محطة WCVB الإخبارية، القصة الكاملة عن الموضوع.قراءة المزيد