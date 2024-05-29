التقطت كاميرا مراقبة منزلية سائقة من شركة أمازون في بلدة ميدفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية وهي تترك طردًا بريديًا في مرآب منزل في المراحل الأولى من اندلاع حريق في صناديق القمامة بجوار المرآب.

ولكن بدلاً من الاتصال برقم الطوارئ، قامت السائقة بإجراء المزيد من عمليات التسليم.

في هذه الأثناء، اتسع نطاق الحريق لدرجة أن أصبح هناك حاجة إلى طواقم من عشر بلدات مجاورة لإخماده.

الآن يتساءل أصحاب المنازل لماذا لم تتصرف السائقة بأي شيء عندما واجهت دخانًا يتصاعد من صناديق القمامة.

ولدى ماري سالدانا مراسلة محطة WCVB الإخبارية، القصة الكاملة عن الموضوع.