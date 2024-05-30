بدا قاض في ولاية ميشيغان مصدوما عندما ظهر كوري هاريس، المتهم بالقيادة برخصة موقوفة، في جلسة المحكمة عبر تطبيق "Zoom" بشأن التهم الموجهة إليه أثناء قيادته للسيارة.

ألغى قاضي مقاطعة واشتيناو، سيدريك سيمبسون، كفالة هاريس وأمره بتسليم نفسه إلى سجن المقاطعة المحلي في نفس اليوم.

من المقرر عقد جلسة استماع تمهيدية لهاريس في 5 يونيو المقبل، بينما تواصلت شبكة CNN مع محاميته للتعليق لكنها لم تتلق أي رد بعد.

نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار في الجلسة:

القاضي: المحكمة تستدعي قضية الناس ضد كوري هاريس.



المحامية: هذه هي المحامية العامة، ناتالي كيت، التي تمثل السيد كوري والذي يجب أن يكون حاضرًا عبر “Zoom”.



كوري هاريس: مرحبًا؟



القاضي: السيد كوري، هل تقود؟



كوري هاريس: في الواقع، أنا أتوقف عند مكتب طبيبي. لذا، امنحني ثانية واحدة فقط. أنا أقف الآن.



القاضي: هل توقفت؟



كوري هاريس: أنا أتوقف الآن في هذه اللحظة. أنا كذلك الآن.



القاضي: حسنًا. ماذا لدينا؟



المحامية: حضرة القاضي، نحن نطلب بكل احترام تأجيلًا في هذه المسألة، ربما من 3 إلى 4 أسابيع حسبما تسمح به المحكمة.



القاضي: حسنًا. ربما لا أفهم شيئا. هذا سائق برخصة قيادة معلقة؟



المحامية: هذا صحيح حضرة القاضي.



القاضي: وكان يقود السيارة للتو دون أن يكون لديه رخصة؟



المحامية: نعم، هذه هي التهم حضرة القاضي.



القاضي: لا، أنا أنظر إلى سجله. ليس لديه رخصة، إنها معلّقة وقد كان يقود للتو.



المحامية: هذا صحيح حضرة القاضي.



القاضي: أنا لا أعرف حتى لماذا قد يفعل ذلك. وبذلك، يتم إلغاء كفالة المدعى عليه في هذه المسألة. يجب على المدعى عليه أن يسلم نفسه إلى سجن مقاطعة واشنطن بحلول الساعة السادسة مساءً اليوم. والفشل في تسليم نفسه سيؤدي إلى أمر قضائي بدون كفالة.