التقطت كاميرات المراقبة أسدًا جبليًا يتجول في حيين بمدينة ميلبيتاس، حيث شوهد أول مرة في حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم الأربعاء في متنزه "فريندلي فيليج موبيل هوم".

بعد ساعتين، في حوالي الساعة 4:30 صباحًا، قالت شرطة ميلبيتاس إن كاميرا مراقبة لأحد السكان رصدت الأسد الجبلي بالقرب من طريق فيرميدو، الذي يبعد أقل من 3 أميال عن المكان الذي شوهد فيه الحيوان أول مرة.

وتقوم الشرطة بنشر طائرات بدون طيار مزودة بتصوير حراري للبحث عن الأسد الجبلي، بينما قامت بمشاركة مقاطع الفيديو على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر الوعي فقط بين أفراد مجتمعنا وخاصة أولئك الذين يمشون أو يركبون دراجاتهم، حتى يكونوا أكثر وعياً بمحيطهم"، حسبما أفادت ميشيل سانشيز، المحققة في شرطة ميلبيتاس.

وبسبب خطورة هذا الحيوان، تشجع شرطة ميلبيتاس أفراد المجتمع على الاتصال بالطوارئ في أي حالات رصد إضافية للأسد الجبلي.

