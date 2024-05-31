كاميرا مخبأة بين الأشجار بأمريكا تراقب تحركات صاحب منزل.. ما القصة؟

تقول الشرطة في لوس أنجلوس إن اللصوص يضعون كاميرات مخفية في الأحياء حتى يتمكنوا من تحديد وقت اقتحام المساكن.

وفقًا للسلطات، اكتشف أحد الأشخاص كاميرا مخفية وبطارية بين شجيرات منزله.

واستنادًا إلى الصور التي نشرها المحققون، تم لف الكاميرا بأوراق الشجر، وذلك لمساعدتها على الاندماج مع الشجيرات.

وتشتبه الشرطة في أن الجناة هم من يطلق عليهم "السياح اللصوص"- بعضهم من أمريكا الجنوبية يأتون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية ثم يستهدفون المنازل للسطو.

يستخدمون الكاميرات الخفية لمراقبة أنشطة أصحاب المنازل ثم اقتحامها.