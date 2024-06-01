يقدم ترينت أوكرسون، كبير خبراء الأرصاد الجوية في WPSD-TV، اقتراحات حول كيفية الاستعداد إذا كنت تحت تحذير من الإعصار.

يقول خبير الأرصاد الجوية إذا كنت في المنزل، فإن أفضل مكان تذهب إليه إذا كان لديك واحدًا هو الطابق السفلي (القبو) وإن لم يكن هناك قبو فالأفضل هي الاحتماء في منتصف المنزل في حجرة الردهة الداخلية.

ويجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب والابتعاد قدر الامكان عن محيط الخارج فإذا ضرب الإعصار المنزل فإن الجدران الخارجية ستكون أول من يتعرض للضرر وربما تنهار، لذلك عليك أن تكون في منتصف منزلك.

ومن أكثر الإصابات شيوعًا هي صدم الرأس، إذ تعتبر صدمة الرأس من أخطر الأشياء التي يمكن أن تحدث في الإعصار، فمعظم الأشخاص الذين يصابون بإصابات خطيرة أو وفيات، غالبًا ما يكون ذلك بسبب إصابات الرأس.

لذا فإن إيجادك لأي خوذة تحمي بها رأسك تكون فكرة صائبة في حال احتجتها.

وفي حال كنت مسافرًا فتأكد من أن يكون لديك تطبيقًا للطقس، أو طريقة ما لتلقي معلومات تحذيرية على هاتفك حتى لا تقع في أسوء السيناريوهات.