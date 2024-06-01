أظهر مقطع فيديو كاميرا مراقبة لحظة هجوم لصين مسلحين على عائلة وأطلقا النار عليها أثناء توديع بعضهم الآخر في ممر سيارات منزلهم في ويست جاكسون، بولاية مسيسيبي الأمريكية.

وقالت هيذر ألين: "حفيدتي الكبرى التي كانت تجلس في المقعد الخلفي تقول: "جدتي، ساعديني على الخروج، إنني خائفة"".

وعثرت شرطة جاكسون على السيارة المسروقة على بعد شارعين فقط، بعد حوالي 40 دقيقة من وقوع عملية السطو المسلح على السيارة.

وقالت ألين إن الشرطي قال إن "السيارة تبدو جيدة لكنها في ساحة الحجز، ولا يمكنني الحصول عليها حتى يتم فحصها بحثًا عن بصمات الأصابع".