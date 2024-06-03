أدى هجوم سمكة قرش في مقاطعة نورث إلى نقل رجل إلى المستشفى، حيث عضته سمكة قرش في جذعه وذراعه اليسرى.

ففي الوقت الذي وصل فيه رجال الإنقاذ في ديل مار إلى العمل في الساعة 9 صباحًا يوم الأحد، لاحظوا رجلاً يكافح في الماء - بينما كان أصدقاؤه يحاولون سحبه للخارج.

كان رئيس رجال الإنقاذ في ديل مار, جون إيدلبروك، هناك عندما هرع فريقه للمساعدة، وأدركوا بسرعة أن الرجل تعرض لعضة سمكة قرش.

يقول إيدلبروك إن الضحية كان يبلغ من العمر 46 عامًا، وكان برفقة مجموعة من حوالي 12 سباحًا يتدربون بانتظام في المحيط.

ويعتقد رئيس رجال الإنقاذ أن القرش كان صغيرًا من نوع القرش الأبيض الكبير، بينما أفاد قسم الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا أنه كانت هناك 7 هجمات أخرى لأسماك القرش في مقاطعة سان دييغو على مدار الـ20 عامًا الماضية.