لم تعرف كيف تتصرف.. سيدة تعثر على مفاجأة صادمة داخل كيس أثناء تنزهها

في نهاية طريق ترابي مسدود، توقفت سونيا ناير في مسارها. لم تستطع أن تصدق عينيها، لكنها كانت تعرف ما رأته على مسار بجانب طريق سريع لا يُستخدم كثيرًا، كما تقول ناير.

تقول السيدة إنها "اعتقدت نوعًا ما أنه دب، لكنني شككت في نفسي بعد ذلك، لأنه، كم مرة ترى فيها.. ما هي احتمالات أن يكون هذا دبًا في كيس؟".

وكانت تتساءل عما يجب عليها فعله، لذا نشرت ناير صورًا وطلبت النصيحة على موقع تواصل اجتماعي مجتمعي.

اتصلت أولاً بالشرطة، التي أبلغت رابطة رعاية الحيوان في أرلينغتون.

أثار منشور ناير على وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا على مستوى البلاد، وكان معظم الناس منزعجين من العثور على دب أسود في هذه الغابات بهذه الحالة.

وتأمل السيدة وغيرها من الأشخاص الآخرين بأن تتمكن السلطات من معرفة حقيقة ما حدث قريبًا.