من ممتع إلى مخيف.. كاميرا ترصد تحول استعراض "شاحنات وحشية" لخطر حقيقيمتفرقاتنشر الأربعاء، 05 يونيو / حزيران 2024كان من المفترض أن يكون الاستعراض ممتعًا ولكن ما حدث أدى لتحوله إلى مخيف.هذا ما حدث في عرض للشاحنات الوحشية الضخمة في بلدة توبشام بولاية ماين الأمريكية.وقامت إحدى الشاحنات بقطع خطوط وأسلاك البث المباشر فوق مسار السباق وأسقطت أعمدة وخطوط الكهرباء فوق رؤوس المتفرجين.وتحدث تيري ستاكهاوس مراسل محطة WMTW الإخبارية مع بعض الأشخاص الذين كانوا هناك في الحدث حول ما جرى.قراءة المزيدأمريكاحوادثسباقاتسيارات