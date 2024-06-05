كان من المفترض أن يكون الاستعراض ممتعًا ولكن ما حدث أدى لتحوله إلى مخيف.

هذا ما حدث في عرض للشاحنات الوحشية الضخمة في بلدة توبشام بولاية ماين الأمريكية.

وقامت إحدى الشاحنات بقطع خطوط وأسلاك البث المباشر فوق مسار السباق وأسقطت أعمدة وخطوط الكهرباء فوق رؤوس المتفرجين.

وتحدث تيري ستاكهاوس مراسل محطة WMTW الإخبارية مع بعض الأشخاص الذين كانوا هناك في الحدث حول ما جرى.