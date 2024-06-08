أُلقي القبض على مستخدم اليوتيوب الشهير أليكس تشوي، الذي لديه ما يقرب من مليون متابع، ووُجهت إليه اتهامات بعد أن أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض يبدو أنها تنتهك القانون، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

ووفقا للشكوى الفيدرالية، فقد تم تصوير الفيديو العام الماضي في قاع بحيرة إل ميراج الجافة في مقاطعة سان برناردينو، وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي لشبكة CNN إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويُذكر أن الفيديو تمت إزالته منذ ذلك الحين من قناة تشوي على موقع يوتيوب.

تم إطلاق سراح تشوي بكفالة قدرها 50 ألف دولار ولم يقدم أي التماس، وإذا أُدين فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.