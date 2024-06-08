قام مارك ستيوارت، مراسل شبكة CNN بزيارة "قرية الأشباح" التي تقع على مشارف العاصمة الصينية، بكين.

تعكس المدينة المهجورة التركيبة السكانية المتغيرة في الصين بسبب خطط التحضر التي دفعت بها الحكومة على مدى عقود.

ولمعرفة بعض السياق، في ثمانينيات القرن العشرين، كان حوالي 20% فقط من العائلات الصينية تعيش في مدينة أو بلدة صغيرة، أما الآن يقترب هذا الرقم من 70%.

حيث لا يخلو هذا التحول من آثار جانبية، حيث ينتقل الشباب إلى المدن بحثًا عن فرص ووظائف أفضل.

لقد كان التحديث جزءًا كبيرًا من مخطط الحكومة الصينية للمستقبل، وهو جهد لمواكبة قوة الغرب.