ما كان ينبغي أن يكون مصافحة وابتسامة تحول إلى دفع وشد بحفل تخرج مدرسة بارابو الثانوية في 31 مايو/أيار بأمريكا، حيث أظهر مقطع فيديو والد فتاة وهو يدفع المشرف ريني بريغز قبل أن يتمكن بريغز من مصافحة ابنته.

وأدت هذه المواجهة إلى توجيه تهمة جنحة إلى والدة الفتاة، ماثيو إيدي. ووفقًا للشكوى، أخبر إيدي المشرف بريغز أنه "لن يلمس طفلته".

من جانبه، أخبر المشرف بريغز المحققين أنه "خائف على سلامته"، وشعر "بمستوى من الخوف والقلق من أن شخصًا آخر سيأتي خلفه لبقية حفل التخرج".

ولم تتطرق المنطقة التعليمية في بيان إلى اتهامات العنصرية، لكنها قالت إنها "تأخذ هذا الحادث على محمل الجد... وتعمل بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لضمان تحقيق شامل".