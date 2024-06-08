عبّر الجيران عن ارتياحهم بعد أن أعلنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى في مقاطعة ليك عن اعتقال جيفري أوستويك بتهمة قتل شقيقيه الأكبرين، مارك وجون أوستويك، اللذين عُثر عليهما مقتولين بالرصاص، صباح الأربعاء، خارج منزل والدتهم المحترق في هايلاند بارك بولاية إلينوي الأمريكية.

وقالت السلطات إن مارك وجون التقيا بأخيهما للتحدث عن العقار عندما أطلق جيفري الرصاص عليهما وأشعل النار في المنزل وهرب.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، حصل المحققون على مذكرة اعتقال وطنية لجيفري. وقال المسؤولون إنه تم القبض عليه على بعد حوالي 300 ميل بحديقة في سانت لويس بولاية ميسوري.