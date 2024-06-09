وجهت اتهامات لضابط شرطة في مدينة نيويورك الأمريكية بمحاولة القتل واعتداء مشدد وحيازة غير قانونية لسلاح، بعد إطلاقه النار على سائق في حادث غضب على الطريق بنيوجيرسي عندما كان خارج الخدمة.

وقع هذا الحادث في 17 مايو، لكن الضباط قالوا إن الضابط هيو تران، البالغ من العمر 27 عامًا، فر من مكان الحادث، ولم يتم العثور عليه واعتقاله إلا الخميس.

وأثناء التحقيق، قالت المصادر إن المحققين استخدموا فيديو المراقبة وسجلات الهاتف المحمول وأدلة الأعيرة النارية لتحديد تران باعتباره الفرد المسؤول عن إطلاق النار على الضحية.