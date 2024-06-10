قال مسؤولون إن 4 أشخاص، بينهم طفل، نُقلوا إلى المستشفى بعد أن عضهم كلب من فصيلة بيتبول في أحد أحياء بيمبروك باينز، بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت واحدة من الضحايا، إيماني باريت، التي تعرضت للعض في الوجه والظهر أثناء محاولتها مساعدة الطفل: "كنت أعمل في الطابق العلوي وسمعت صرخة مروعة".

وأضافت: "بمجرد أن رآني الكلب، حوّل تركيزه عنه كليا واندفع نحوي. حاولت الركض عائدة إلى منزلي، لكنه عضني في مؤخرتي أولاً وجرني إلى الأرض".

وأخبر الجيران قناة 7News أنهم اشتكوا إلى السلطات بشأن هذا الكلب ذاته من قبل، لكنهم قالوا إنه لم يتم فعل أي شيء.