قال سكان في بولوك باينز بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن دبّة دخلت إلى 7 سيارات و3 منازل في غضون أسابيع قليلة فقط. وأظهر مقطع فيديو الدبة وهي تتطلع إلى منزل شخص ما.

وقال بات أتكينز إن ذات الدبة علقت داخل شاحنته التي تركها مفتوحة طوال الليل، حيث لم تجد طعامًا بالداخل، فدمرت لوحة القيادة.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لرابطة الدببة، آن براينت، إن هذه ليست عمليات اقتحام من قبل الدببة، بل هذه ما تسمى بـ"الدخول الناعم".

وأضافت براينت أن الدببة "ليست عدوانية، بل إنها مجرد أمهات تحاولن إطعام أطفالهن".