اقتحم دب بني ضخم 5 منازل في منطقة سييرا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال ساعتين، وقد قام بالاستيلاء على الطعام الموجود في ثلاجة أحد تلك المنازل.

وقد اضطر رجال الشرطة من التدخل وإطلاق رذاذ الفلفل وإطلاق أصوات الأبواق لإخافته وإعادته إلى الغابة القريبة، لكن الأمر لم يكن بتلك السرعة إذا أن الدب أخذ يتجول في المكان لمدة ساعتين قبل أن يغادر.

في حين تقول إدارة مدينة سييرا مادري إنه لم يصب أحد.

أبلغ الناس عن 100 مشاهدة للدببة، مع أربعة دببة المنازل الآن في منتصف هذا العام، وهو في الواقع أقل بكثير من العام الماضي عندما تم الإبلاغ عن 370 مشاهدة للدببة مع دخول 70 دبًا إلى المنازل.

يقول المسؤولون إن صناديق القمامة الموضوعة في الأحياء السكنية خصيصًا للدببة وحظر إطعام الدببة قد ساعد كثيرا في إبعادها عن المكان.