سقط من طائرة!.. جليد يخترق منزلًا على بعد أقدام قليلة من رجل وزوجته

سقطت كتلة ضخمة من الجليد من السماء إلى الأرض لينتهي المطاف بها بتحطيم منزل أحد الأشخاص في نيوجيرسي، في حوالي الساعة 9:30 من مساء الأربعاء المنصرم.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بعد ثوانٍ من الاصطدام قطعًا من الجليد، الذي يعتقد أنه سقط من طائرة، في جميع أنحاء ممر السيارات، حيث يقع المنزل تحت العديد من مسارات الطيران مباشرة.

كان بول وسابرينا جالسين على طاولة الفناء الخلفي من المنزل، والمسافة التي تفصل بين الثقب في السقف عن مكانهما كانت أقل من 12 قدمًا.

تقدمت الأسرة بشكوى إلى إدارة الطيران الفيدرالية التي تحقق في تساقط الجليد من الطائرات، والأضرار شديدة لدرجة أنهم قد يحتاجون إلى سقف جديد تمامًا.