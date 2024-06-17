أراد والدا كاسبر ترينت البالغ من العمر 4 سنوات عرض مقطع فيديو المراقبة الذي التقطه شخص ما في حيهم رغم صعوبة مشاهدته، والذي يظهر مركبة تصدم الطفل قبل أن يحلق في الهواء.

تقول شرطة كليفلاند إن سائق السيارة كان يقود بدون رخصة عندما صدم كاسبر بسيارته. في هذه المرحلة، تم تغريمه لهذا السبب فقط.

تقول والدة كاسبر، توني أندرسون، إنه كان يلعب مع أصدقائه في الجهة المقابلة من الشارع.



كما تقول إنها اعتقدت أن هناك بالغين بالخارج لكنها لم تعرف على وجه اليقين ما إذا كان الأطفال تحت الإشراف في ذلك الوقت.

ووفقًا للبيان الصحفي، نقلاً عن إدارة شرطة كليفلاند، ذكر السائق أنه كان يقود بسرعة تتراوح بين 10 و15 ميلاً في الساعة عندما اندفع الطفل إلى الطريق فجأة، والحد الأقصى للسرعة على هذا الطريق هو 20 ميلاً في الساعة.