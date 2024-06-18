في صباح السبت، قررت دانييل فيديلي الخروج في نزهة مع عائلتها قبل أن يصبح الجو حارًا للغاية في الخارج - وهو أمر يفعلونه كثيرًا. وفي طريق عودتهم إلى المنزل، لاحظوا منشفة على الأرض، وأدركوا بسرعة ما كان هناك.

وقالت دانييل إنها لاحظت "قدمين صغيرتين تتحركان. كان زوجي خلفي مباشرة مع الكلاب، وصرخت لزوجي، قلت: يا إلهي، طفل، طفل. ثم قال زوجي: اتصلي بـ911، اتصلي بـ911. وهذا ما فعلته".

يظهر فيديو المراقبة من أحد الجيران اللحظة التي رصدت فيها دانييل وزوجها الطفل حديث الولادة - وهرعهما للمساعدة.

كما تقول دانييل إنهم كانوا في حالة صدمة. وبصفتها أمًا، من الصعب أن تفهم لماذا قد يفعل شخص ما هذا الأمر، لكنها ممتنة لأنهم كانوا في المكان المناسب بالوقت المناسب.