يعمل براين بالادينو كرجل إطفاء وكممرض بقسم الطوارئ في ويلوبي هيلز بولاية أوهايو الأمريكية، وبينما كان متوقفًا عند مركز بحيرة يو إتش ويست الطبي، رصده مقطع مراقبة وهو يقفز إلى نافذة السائق لسيارة إسعاف متحركة لمنع لص من الهرب بها.

سرعة بديهة بالادينو منعت أي شخص من التعرض لأذى خطير أو ما هو أسوأ.

بينما يقول رئيس الإطفاء، روبرت غاندي، إن أفعال بالادينو كانت بطولية، مضيفًا: "لقد وضع حياته كضمان لحماية الكثير من الأشخاص الآخرين هناك. قرر محاولة دفع سيارة الإسعاف تلك للانعطاف، لأنه لم يرد أن تبتعد أكثر".

تم القبض على المشتبه به في مكان الحادث، بينما نجا بالادينو ببعض الكدمات.