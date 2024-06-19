في مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، تُرى سيارة تتطابق مع وصف الشرطة لمركبة جاستن تيمبرليك وهي تسير بأحد شوارع ساغ هاربور في لونغ آيلاند قبل اعتقال المغني.

في الفيديو، لا يبدو أن سيارة البي إم دبليو 2025 رمادية اللون تنحرف أو تسير بشكل غير منتظم.

يصوّر المقطع منطقة قريبة من المكان الذي اعتُقل فيه تيمبرليك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد الساعة 12:30 صباحًا.

بعد احتجازه طوال الليل، شوهد تيمبرليك وهو يغادر مركز شرطة ساغ هاربور في هامبتونز صباحًا، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

أوقفت الشرطة تيمبرليك عندما تجاوز علامة توقف وفشل في البقاء في مساره.

وفقًا لوثائق المحكمة، كانت عينا تيمبرليك محتقنتين بالدم وكانت أنفاسه مليئة برائحة قوية لمشروب كحولي.

قال أحد الضباط إنه يتحدث ببطيء وكان يترنح وقدّم أداءً سيئًا في جميع اختبارات الرصانة القياسية الميدانية.

رفض تيمبرليك اختبار التنفس ثلاث مرات وقال للشرطة: "تناولت كأسًا من المارتيني وتبعت أصدقائي إلى المنزل".

لم يرد ممثلو تيمبرليك على طلب CNN للتعليق.