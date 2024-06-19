بعد أسبوع من التحقيقات، تمكن الضباط في بلدة ريديك بفلوريدا من إلقاء القبض على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا متهم بالاعتداء الجنسي على مسنة بعمر 91 عام داخل منزلها.

وقع الهجوم بعد منتصف الليل بقليل في 9 يونيو، ويقول المحققون إن الجيران كانوا مفيدين للغاية في مشاركة المعلومات حول هذه القضية، لكن المشتبه به نفسه هو الذي قدم أدلة حاسمة.

فوفقًا لتقرير الاعتقال، اقترب المتهم من المحققين على دراجته وأخبرهم أن أحد الجيران وزوجته كانا يراجعان لقطات الكاميرا الخاصة بهما وأنهما "وجدا شيئًا أرادوا أن يظهروه للمحققين".

تلك اللقطات أظهرت شخصًا يركض بالقرب من منزل الضحية قبل لحظات من الجريمة، مرتديًا قميصًا داكن اللون وسروالًا رياضيًا، والتي يبدو أنها نفس الملابس التي كان المشتبه به يرتديها عندما اقترب من المحققين في وقت سابق.

وبحسب أحد الضباط، فإن "نقطة التحول في القضية كانت عندما وجدنا حمضًا نوويًا مطابقًا للضحية، وكان هناك دم في مكان الحادث، وكان هناك دليل متبق يتطابق بشكل مباشر مع هذه الضحية والمشتبه به في نفس الوقت. لذا فقد وضعه ذلك في مكان وقوع هذه الجريمة".