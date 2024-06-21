استخدم ما يقرب من 20 مشتبهًا به المطارق لاقتحام واجهات العرض في PNG Jewellers في مدينة سانيفيل بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد تمت في العملية سرقة ما يقرب من 2 مليون دولار من المجوهرات.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم بعد مطاردة سيارة على الطريق السريع 101.

يواجه المشتبه بهم تهمًا متعددة بما في ذلك السرقة وجناية حجز زائف، وفقًا لما قاله مكتب المدعي العام لمنطقة سانتا كلارا.

بينما تقوم الشرطة بالتحقيق في السرقة وما إذا كانت مرتبطة بأي عمليات سطو أخرى حدثت مؤخرًا في المنطقة.

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