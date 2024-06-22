شهدت مجموعة من الأصدقاء في جنوب كاليفورنيا غزوًا غريبًا لمنزلهم مؤخرًا.

حيث تبين أن رجلاً شبه عارٍ دخل منزلهم ليس لسرقة أي شيء، ولكن فقط ليشعر وكأنه في منزله ويتصرف على ما يحلو له.

حيث يُعتقد أن الرجل بلا مأوى، وقد دخول المنزل والفناء من خلال باب مفتوح، ولم يكن أحد في المنزل في ذلك الوقت، لكن زميل صاحب المنزل في السكن اتصل به مرعوبًا وسأله عما يجب عليه فعله.

استخدام الرجل الدخيل المرحاض وقام بالاستحمام وتناول الوجبات الخفيفة بينما توسل إليه صديق وزميل صاحب المنزل المذهول، بالمغادرة.

وفي تقرير لوري بيريز مراسلة محطة KCAL; KCBS تفاصيل الحادثة الغريبة التي حطلت في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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