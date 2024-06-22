تسبب بوفاتها.. طبيب تجميل يجري عملية جراحية لزوجته ويرفض تدخل الممرضات

قال بوب جونسون عمدة مقاطعة سانتا روزا في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن سيدة تبلغ من العمر 32 سنة كانت تخضع لعدة عمليات جراحية في نفس الوقت، وكان الجراح هو زوجها الدكتور بن براون. وهو أمر لا يشكل انتهاكًا لقانون فلوريدا. ولكن خلال العملية نفذ منه مخدر موضعي فقام براون بإضافة بعض الأشياء إلى أحد أكياس السوائل الوريدية بحقنة أعدها بنفسه.

يقول تقرير الاعتقال إن هيلاري براون زعمت أن رؤيتها أصبحت ضبابية، وكان وجهها منتفخًا لكن الدكتور براون استمر ورفض من الممرضات الاتصال برقم الطوارئ وأنه سيقوم بالتعامل مع الأمر بنفسه.

ويقول العمدة جونسون: “من الواضح أنهم لم يتعاملوا مع الأمر وانتهى بها الأمر بالوفاة".

وفي تقرير شاديه راي مرسلة قناة WEAR تفاصيل الحادثة.