سقط من السماء.. فيديو يظهر حطام صاروخ صيني يهوي على قرية وسط هلع الناس

في 22 يونيو، شهد بعض الناس سقوط ما يشتبه بأنه حطام صاروخ على إحدى القرى في الصين. حدث ذلك بعد وقت قصير من إطلاق صاروخ "Long March 2C" من مركز إطلاق الأقمار الصناعية، شيتشانغ، في مقاطعة سيتشوان.

وصفت وكالة الفضاء الصينية الإطلاق بأنه "نجاح تام" في بيان لها.

وفي منشور محذوف الآن، قالت السلطات إنها ستنفذ مهمة لاستعادة حطام صاروخ. أضاف المنشور أن السكان ينصحون بالبقاء في الخارج وبعيدًا عن الحطام.

لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، بينما تواصلت CNN مع وكالة الفضاء ومكتب معلومات مجلس الدولة الصيني للحصول على تعليق.