قضى لوكاس ماكليش، البالغ من العمر 34 عامًا، 10 أيام عالقًا في جبال سانتا كروز بعد أن ضل طريقه أثناء نزهة، واعتمد جزئيًا على كميات كبيرة من المياه للبقاء على قيد الحياة.

تم العثور على ماكليش في النهاية بفضل طائرة بدون طيار من مكتب عمدة سانتا كروز، وفقًا لمنشور على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وقال ماكليش بعد إنقاذه: "كنت أسير كل يوم إلى أعلى وأسفل الوديان وإلى الشلال التالي. أجلس بجانب الشلال وأشرب الماء من حذائي. لقد شعرت بالراحة طوال الوقت الذي كنت فيه هناك. لم أكن قلقًا. كان هناك أسد جبل يتبعني، ولكن كان الأمر على ما يرام. لقد أبقى مسافة. أعتقد أنه كان يراقبني فقط".

مراسلة CNN، فيرونيكا ميراكل، لديها باقي التفاصيل في هذا التقرير.