شاهد دبًا أسودًا يداهم رجلًا في فناء منزله الخلفي.. ماذا فعل؟

استعرض جيمس بارنيت المكان الذي دخل منه دب أسود إلى الفناء الخلفي لمنزله في سكوت فيلد درايف بنيوارك، حيث يُظهر مقطع التقط بهاتف محمول الدب وهو يتجول حول مغذي الطيور بعد أن أسقطه على الأرض.

وبعد أن تناول المكسرات والتوت، لم يغادر الدخيل المغطى بالفرو عن طريق التسلق فوق السياج، وإنما من خلاله.

يقول بارنيت إن هذه التجربة هي الأولى من نوعها بالنسبة له في السنوات الأربع التي عاشها هنا.

وعلى بعد أربعة أميال في حي مختلف، مرت رايتشيل دي فيليبيس بتجربة مماثلة.

يظهر مقطع المراقبة هذا دبًا يتجول في الفناء الخلفي لمنزلها في جولي لين، ليلة السبت، مشيرة إلى أنه "لم يلاحظ كلابنا حتى وجود دب في الفناء، لم يكن لدينا أي فكرة".

من جانبها، نصحت شرطة نيوارك أي شخص يصادف دبًا بأن يتصل "لإبلاغنا لنتمكن من المساعدة في إبعاد الناس عنه ومحاولة إعادة هذا الدب إلى موطنه الطبيعي".