رجل يتفاجأ بدب ضخم عالق داخل سيارته.. فيديو صادم يصور ما فعله للخروج

في حادثة صورتها كاميرا في مدينة فولسوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تفاجأ رجل بدب ضخم عالق داخل شاحنته، إذ أصبحت في حالة من الفوضى والدمار بعد أن قام الدب بتحطيمها في محاولة منه للخروج منها.

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