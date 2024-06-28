رجل يتفاجأ بدب ضخم عالق داخل سيارته.. فيديو صادم يصور ما فعله للخروج

رجل يتفاجأ بدب ضخم عالق داخل سيارته.. فيديو صادم يصور ما فعله للخروجمتفرقاتنشر الجمعة، 28 يونيو / حزيران 2024في حادثة صورتها كاميرا في مدينة فولسوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تفاجأ رجل بدب ضخم عالق داخل شاحنته، إذ أصبحت في حالة من الفوضى والدمار بعد أن قام الدب بتحطيمها في محاولة منه للخروج منها.قد يهمك أيضًا.. فيديو صادم يظهر 180 ألف نحلة تعيش في سقف غرفة نوم رجل.. شاهد كيف اكتشفهاأخطأت بالخروج دون النظر لكاميرا المراقبة.. شاهد ما حدث لامرأة في مواجهة دب بفناء منزلهاابتلعت عمود إنارة.. كاميرا توثق ظهور حفرة ضخمة فجأة في ملعب بأمريكا قراءة المزيدأمريكاحيواناتكاليفورنيا